Новости. Общество

Основатель ГК «Дело» заявил о разговоре с полицейским в ОАЭ

Основатель ГК «Дело» Шишкарев рассказал, что провел беседу с полицейским в ОАЭ
ГК «Дело»

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев рассказал в Telegram-канале, что при въезде в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ему пришлось пообщаться с сотрудником местной полиции в связи с заявлением гражданина Украины.

«При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е. Н. о якобы угрозах с моей стороны «порезать его женский половой орган ножом». Утверждаю, о чем информировал местные правоохранительные органы, что подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени», — написал Шишкарев.

Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о якобы имеющемся в ОАЭ заявлении о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

Шишкарев также завил о намерении судиться из-за публикации дискредитирующих сообщений о нем в СМИ. В ОАЭ началось расследование после заявлений о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

ГК «Дело» является крупнейшим участником в сфере контейнерных перевозок в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом. С момента своего основания в 1993 году является непубличной компанией. В настоящее время 50% ее акций принадлежит председателю совета директоров Сергею Шишкареву, 49% - госкорпорации «Росатом». Еще 1% был продан в конце 2024 года компании «Р-Альянс», но ожидается, что в ближайшее будет выкуплен обратно Шишкаревым.

Ранее Шишкарев рассказал о росте интереса физлиц к бумагам компаний ГК «Дело».

