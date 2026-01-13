Размер шрифта
«Лента» покупает OBI

Группа Лента покупает бизнес сети OBI Россия
Одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» объявила о покупке активов сети гипермаркетов «OBI Россия». Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте сети гипермаркетов.

«В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже одобрила данную сделку.

Накануне сообщалось, что сеть строительных гипермаркетов OBI проведет ребрендинг и будет работать под названием DOM Лента.

Сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году и на сегодняшний день насчитывает 25 гипермаркетов в 11 городах. Деятельность магазинов в РФ была приостановлена в марте 2022 года, однако уже в мае торговля была возобновлена.

В ноябре 2023 года немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, владевшая строительными гипермаркетами OBI в России, подала в арбитражный суд Московской области иск с требованием запретить ее бывшей «дочке» ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» использование товарных знаков компании в РФ.

Ранее в российской сети OBI меньше чем через полгода сменился гендиректор.

