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OBI просит суд запретить использование своих брендов в России

Немецкая OBI GmH просит суд запретить бывшей дочке в РФ использовать свои бренды

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Global Look Press

Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, владевшая строительными гипермаркетами OBI в России, подала в арбитражный суд Московской области иск с требованием запретить ее бывшей «дочке» ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» использование товарных знаков компании в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск поступил в суд 9 ноября и принят к рассмотрению, предварительные слушания должны пройти 10 января. Речь в иске идет о двух товарных знаках – obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году. Суд по заявлению немецкой компании принял обеспечительные меры.

OBI появилась на российском рынке в 2003 году и открыла 27 гипермаркетов. В марте 2022 года сеть гипермаркетов OBI прекратила работу в России.

В август текущего года сообщалось, что ООО «ОБИ франчайзинговый центр», структура сети товаров для дома OBI, подала заявку на регистрацию бренда Domus во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В соответствии с договором с немецкой компанией OBI GmbH, новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты в России.

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