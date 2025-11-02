На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российской сети OBI меньше чем через полгода сменился гендиректор

Гендиректором сети гипермаркетов OBI в России стал Владимир Матьянов
true
true
true
close
Global Look Press

Гендиректором ООО (общества с ограниченной ответственностью) «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», управляющих российской сетью товаров для дома и ремонта OBI, стал Владимир Матьянов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные справочно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Газета уточняет, что глава сети сменился 31 октября. С мая этого года ее возглавляла Светалана Можаева. До этого она 14 лет работала в сети Familia, продающей оригинальные брендированные товары со скидками до 85%.

В статье отмечается, что человек, которого зовут Владимир Матьянов, в 2023 году был замглавы одной из крупнейших угледобывающих компаний «Воркутауголь». Сейчас он также числится гендиректором ООО «Домлента». Название последней компании, по мнению источников, может стать новым названием OBI.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что отдельные юрлица этой сети гипермаркетов будут консолидированы, а все розничные операции переведут на ООО «ДомЛента». Новый руководитель обеспечит подготовку компаний к поэтапной ликвидации. Опыт Матьянова соответствует этой задаче.

В августе впервые за 15 лет работы в России сеть быстрого питания Burger King поменяла гендиректора — вместо Дмитрия Медового ее возглавил Сергей Козлов. Старший менеджер практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко считает, что это назначение может быть связано с трансформацией стратегии компании, которая хочет развивать новые направления бизнеса, например, нарастить операционную эффективность и оптимизировать затраты.

Ранее немецкая OBI попросила суд запретить использование своих брендов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами