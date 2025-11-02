В российской сети OBI меньше чем через полгода сменился гендиректор

Гендиректором ООО (общества с ограниченной ответственностью) «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», управляющих российской сетью товаров для дома и ремонта OBI, стал Владимир Матьянов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные справочно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Газета уточняет, что глава сети сменился 31 октября. С мая этого года ее возглавляла Светалана Можаева. До этого она 14 лет работала в сети Familia, продающей оригинальные брендированные товары со скидками до 85%.

В статье отмечается, что человек, которого зовут Владимир Матьянов, в 2023 году был замглавы одной из крупнейших угледобывающих компаний «Воркутауголь». Сейчас он также числится гендиректором ООО «Домлента». Название последней компании, по мнению источников, может стать новым названием OBI.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что отдельные юрлица этой сети гипермаркетов будут консолидированы, а все розничные операции переведут на ООО «ДомЛента». Новый руководитель обеспечит подготовку компаний к поэтапной ликвидации. Опыт Матьянова соответствует этой задаче.

В августе впервые за 15 лет работы в России сеть быстрого питания Burger King поменяла гендиректора — вместо Дмитрия Медового ее возглавил Сергей Козлов. Старший менеджер практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко считает, что это назначение может быть связано с трансформацией стратегии компании, которая хочет развивать новые направления бизнеса, например, нарастить операционную эффективность и оптимизировать затраты.

Ранее немецкая OBI попросила суд запретить использование своих брендов в России.