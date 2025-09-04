Владеющий Uniqlo холдинг подал в Роспатент десять заявок на товарные знаки

Японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Об этом свидетельствуют данные на сайте службы.

Сообщается, что все десять из них были поданы 31 августа 2025 года. Среди прочего, компания хочет запатентовать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в двух цветах — красном и зеленом. Кроме того, помимо обычного названия Uniqlo, подана заявка на регистрацию адаптированного названия «Юникло».

По данным Роспатента, порядка 27 товарных знаков, уже имеющихся в распоряжении холдинга, связаны с сетью магазинов Uniqlo. Еще два — с компанией GU, а также три знака Fast Retailing Co.

В марте 2022 года группа компаний Fast Retailing объявила о решении о временной приостановке работы бренда Uniqlo в России.

17 февраля текущего года Союза торговых центров отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.