В России назвали самые популярные депозиты у россиян в 2025 году

«Сравни»: депозиты на шесть месяцев были популярны у россиян в 2025 году

В 2025 году россияне проявляли интерес к депозитным продуктам со сроками размещения на три месяца (36% пользователей), шесть месяцев (35%) и год (29%). Об этом РИАМО рассказал руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков со ссылкой на исследование финансового маркетплейса.

Согласно опросу, вкладчики предпочитают наиболее гибкий вариант сбережения на короткий срок под высокую ставку. На фоне изменения налогообложения дохода по вкладам они сокращают срок накопления и снижают сумму вклада, однако, при этом средний размер вклада вырос на 30% в сравнении с предыдущим годом.

В числе самых популярных оказались вклады в диапазоне от 500 до 600 тыс. рублей для трехмесячного размещения, от 300 до 400 тыс. рублей для полугодового и от 400 до 500 тыс. рублей для годового вклада. Васильков добавил, что в основном депозитными продуктами интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.

Эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров до этого говорил, что в России цифровые активы в ближайшее время не смогут заменить традиционные инструменты для инвестирования. На данный момент в обычные банковские депозиты россияне вложили уже 62,7 триллиона рублей – это в разы больше оборотов любых стейблкоинов.

Ранее россиянам назвали самый доходный вид инвестиций на 2026 год.