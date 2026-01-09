Размер шрифта
В США заявили о последствиях попытки Трампа присвоить нефть Венесуэлы

FT: попытка Трампа присвоить венесуэльскую нефть ударит по нефтяной отрасли США
Kevin Lamarque/Reuters

Попытка президента США Дональда Трампа присвоить нефтяной сектор Венесуэлы может поставить под угрозу добычу сланцевой нефти. Об этом заявили представители американских нефтедобывающих компаний, пишет Financial Times.

«Сигнал от администрации таков: мы предпочли бы потратить наши американские деньги на поддержку венесуэльского нефтяного бизнеса, чем на поддержку наших независимых предприятий», — сказал гендиректор компании Техас Latigo Petroleum Кирк Эдвардс.

По данным газеты, в 2026 году в США добыча сланцевой нефти может сократиться на 100 тыс. баррелей в день.

До этого Трамп заявил, что крупные нефтяные компании вложат по меньшей мере $100 млрд в Венесуэлу. Он добавил, что 9 января встретится с представителями бизнеса в Белом доме.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги. Теперь американская администрация планирует установить контроль над венесуэльской нефтью на годы вперед, выяснила газета The Wall Street Journal.

Ранее американский экономист предупредил Трампа о просчете после операции в Венесуэле.

