ВС РФ ударили по энергообъектам Украины

ВС нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-службы министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 150-ти районах.

В ходе операции использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Также в министерстве обороны РФ сообщили, что российская группировка войск «Днепр» взяли под контроль населенные пункты Лукьяновское в Запорожской области и Богуславка в Харьковской области.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны ВС РФ в течение суток перехватили и ликвидировали три снаряда американской ракетной системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.

