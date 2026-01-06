В «Газпроме» рассказали о снижении запасов газа в Европе

«Газпром»: уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 60%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 60%. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«На 4 января заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января», — говорится в заявлении.

В госкорпорации отметили, что в подземных хранилищах Нидерландов запасы газа опустились до 46,1%, Германии — до 54,1%, Франции — до 55,7%.

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его хотят полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, сохранив при этом переходный период для действующих контрактов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.