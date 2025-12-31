В посольстве России высказались о поиске Сербией новых поставщиков энергии

Посол РФ в Сербии: Россия не против поиска Сербией новых поставщиков энергии

Россия никогда не выступала против поиска Сербией новых источников энергоресурсов, в частности, в газовой сфере. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Мы никогда не были против расширения источников получения газа, это первое. Потому что, естественно, мы выступаем за свободный рынок и за свободную конкуренцию», — сказал он.

По словам дипломата, такие планы имеют место быть, хотя они и навеяны, в том числе, из Брюсселя. Тем не менее, в этом нет ничего зазорного и противоречащего интересам Москвы, добавил Боцан-Харченко.

Посол подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении снабжения газом в уже согласованных сторонами объемах.

2 декабря сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия будет вынуждена приобретать газ у других поставщиков, если до 5 декабря Россия не предоставит новый договор. По его словам, Белград обеспечил деньги для соответствующего решения, поэтому вопрос непременно будет решен.

23 декабря Вулич сообщил, что стороны достигли соглашения о продлении поставок газа до конца марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Европу в 2025 году составят 37,5 млрд кубометров.