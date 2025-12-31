Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В посольстве России высказались о поиске Сербией новых поставщиков энергии

Посол РФ в Сербии: Россия не против поиска Сербией новых поставщиков энергии
Darko Vojinovic/AP

Россия никогда не выступала против поиска Сербией новых источников энергоресурсов, в частности, в газовой сфере. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Мы никогда не были против расширения источников получения газа, это первое. Потому что, естественно, мы выступаем за свободный рынок и за свободную конкуренцию», — сказал он.

По словам дипломата, такие планы имеют место быть, хотя они и навеяны, в том числе, из Брюсселя. Тем не менее, в этом нет ничего зазорного и противоречащего интересам Москвы, добавил Боцан-Харченко.

Посол подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении снабжения газом в уже согласованных сторонами объемах.

2 декабря сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия будет вынуждена приобретать газ у других поставщиков, если до 5 декабря Россия не предоставит новый договор. По его словам, Белград обеспечил деньги для соответствующего решения, поэтому вопрос непременно будет решен.

23 декабря Вулич сообщил, что стороны достигли соглашения о продлении поставок газа до конца марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Европу в 2025 году составят 37,5 млрд кубометров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541273_rnd_7",
    "video_id": "record::3b17c87c-227c-4663-b83f-ce04fd5108a6"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+