Сербия поставила России ультиматум по договору о снабжении газом

Вулич: Сербия ждет от РФ договор по газу до 5 декабря, иначе купит его у других
Darko Vojinovic/AP

Сербия будет вынуждена приобретать газ у других поставщиков, если до 5 декабря Россия не предоставит новый договор. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Что касается газа, у нас по газу нет договора, если до пятницы (5 декабря. — «Газета.Ru») не получим договор, мы в понедельник (8 декабря. — «Газета.Ru») начинаем переговоры и получим газ у какой-то другой стороны», — сказал он в обращении к гражданам.

По его словам, Белград обеспечил деньги для соответствующего решения, поэтому вопрос непременно будет решен.

11 октября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что контракт между Россией и Сербией на поставку газа продлят до конца 2025 года. Она напомнила, что президент Сербии еще в мае обсуждал это с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву, а после — в Китае в сентябре.

До этого Вучич подчеркивал, что рассчитывает на заключение нового газового соглашения с РФ в срок до конца октября. По его словам, это сильно укрепило бы позиции Сербии.

Ранее Вулич обещал, что Сербия сохранит нейтралитет в отношении РФ.

