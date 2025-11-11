На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на денежную массу в России

Экономист Главина: цифровой рубль повлияет на соотношение наличных и безналичных
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, но окажет влияние на баланс внутри денежной массы. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.

Денежная масса, под которой понимают совокупность всех денег, находящихся в обращении в экономике страны, останется на прежнем уровне при введении цифрового рубля, поскольку он по своей сути является всего лишь альтернативной формой национальной валюты.

«Однако цифровой рубль может изменить баланс между наличными и безналичными в общей массе денежной массы. Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10%», — уточнила Главина.

При этом новая форма национальной валюты может уменьшить использование наличных на 5–10% к 2030 году, но это не сократит общую массу — деньги просто перетекут в цифровой формат.

30 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цифровой рубль предоставит возможность отслеживать целевое использование бюджетных средств в реальном времени.

По словам главы ЦБ, регулятор уже начал пилотный проект по его использованию в сфере капитального строительства. Новая технология позволит контролировать направление средств именно на закупку оборудования или строительные работы.

Ранее в Госдуме заявили, что цифровой рубль получит тройную защиту от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами