Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на денежную массу в России

Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, но окажет влияние на баланс внутри денежной массы. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.

Денежная масса, под которой понимают совокупность всех денег, находящихся в обращении в экономике страны, останется на прежнем уровне при введении цифрового рубля, поскольку он по своей сути является всего лишь альтернативной формой национальной валюты.

«Однако цифровой рубль может изменить баланс между наличными и безналичными в общей массе денежной массы. Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10%», — уточнила Главина.

При этом новая форма национальной валюты может уменьшить использование наличных на 5–10% к 2030 году, но это не сократит общую массу — деньги просто перетекут в цифровой формат.

30 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цифровой рубль предоставит возможность отслеживать целевое использование бюджетных средств в реальном времени.

По словам главы ЦБ, регулятор уже начал пилотный проект по его использованию в сфере капитального строительства. Новая технология позволит контролировать направление средств именно на закупку оборудования или строительные работы.

Ранее в Госдуме заявили, что цифровой рубль получит тройную защиту от мошенников.