Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карт

Специалист Родин: контроль подписок поможет избежать скрытых списаний с карт
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Контроль за платными подписками поможет россиянам избежать скрытых списаний с карт. Об этом РИАМО рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По его словам, при оформлении подписки важно внимательно читать условия договора, поскольку привлекательная цена может устанавливаться только на ограниченный срок. Кроме того, большинство сервисов автоматически списывают деньги и не напоминают клиенту о платежах, что грозит регулярными списаниями за не всегда нужные услуги.

«Сами пользователи часто бывают невнимательны. Основной совет — всегда детально изучать условия подписки перед оформлением», — подчеркнул Родин.

Он также призвал проводить ревизию всех подписок и отказываться от неактуальных вариантов.

Предприниматель, эксперт в криптовалюте, инвестор Надежда Нарзиева до этого говорила, что финансовая подушка на «черный день» должна составлять около 3-6 месячных расходов. Однако к этому ориентиру не стоит относиться как к догме. Она посоветовала считать не от дохода, а от обязательных расходов (жилье, еда, транспорт, лекарства, обязательные платежи).

Ранее зумерам рассказали, как подготовиться к пенсии.

