Россиянам объяснили, какой запас денег можно считать подушкой безопасности

Экономист Нарзиева: накопления должны составлять 3-6 месячных расходов
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Финансовая подушка на «черный день» должна составлять около 3-6 месячных расходов. Однако к этому ориентиру не стоит относиться как к догме, сообщила РИАМО предприниматель, эксперт в криптовалюте, инвестор Надежда Нарзиева.

«Если у человека стабильная работа по найму и нет кредитов, можно ориентироваться на три месяца базовых трат. А самозанятым, фрилансерам, владельцам бизнеса или семьям с ипотекой лучше смотреть в сторону шести-девяти месяцев», — сказала финансист.

Она посоветовала считать не от дохода, а от обязательных расходов (жилье, еда, транспорт, лекарства, обязательные платежи). Все, что сверх этого, по ее словам, — уже инвестиции.

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного платежным сервисом «Апельсин», лишь 3% россиян не ставят перед собой финансовых целей на 2026 год.

Наиболее популярными целями среди респондентов стали увеличение дохода (57%), создание или увеличение финансовой подушки безопасности (52%), накопление средств на крупную покупку (46%), а также погашение долгов и закрытие кредитных карт (40%).

Ранее зумерам рассказали, как подготовиться к пенсии.

