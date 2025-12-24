На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опрос: почти все россияне ставят финансовые цели на следующий год

В России лишь 3% граждан не ставят финансовых целей на следующий год
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Лишь 3% россиян не ставят перед собой финансовых целей на 2026 год. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платежным сервисом «Апельсин».

Наиболее популярными целями среди респондентов стали увеличение дохода (57%), создание или увеличение финансовой подушки безопасности (52%), накопление средств на крупную покупку (46%), а также погашение долгов и закрытие кредитных карт (40%).

Аналитики также изучили отношение россиян к использованию кредиток в предстоящем году. 49% опрошенных намерены полностью отказаться от них или значительно сократить их использование, в то время как 22% планируют продолжать пользоваться этим финансовым инструментом.

Исследование также показало растущий интерес к инвестициям: 40% граждан РФ в 2026 году собираются начать инвестировать впервые, причем наибольшую активность проявляют женщины (47%). Еще 26% респондентов намерены продолжить инвестиционную деятельность в новом году.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко до этого предупреждала, что попытки сократить расходы в условиях дефицита бюджета нередко приводят к обратному эффекту — росту долгов, ухудшению качества жизни и снижению доходов в перспективе. При оптимизации личных и семейных трат она советует не «перегибать палку» и сохранить ключевые статьи расходов.

Ранее россиянам дали советы, как извлечь пользу из ненужных новогодних подарков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами