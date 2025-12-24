Опрос: почти все россияне ставят финансовые цели на следующий год

В России лишь 3% граждан не ставят финансовых целей на следующий год

Лишь 3% россиян не ставят перед собой финансовых целей на 2026 год. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платежным сервисом «Апельсин».

Наиболее популярными целями среди респондентов стали увеличение дохода (57%), создание или увеличение финансовой подушки безопасности (52%), накопление средств на крупную покупку (46%), а также погашение долгов и закрытие кредитных карт (40%).

Аналитики также изучили отношение россиян к использованию кредиток в предстоящем году. 49% опрошенных намерены полностью отказаться от них или значительно сократить их использование, в то время как 22% планируют продолжать пользоваться этим финансовым инструментом.

Исследование также показало растущий интерес к инвестициям: 40% граждан РФ в 2026 году собираются начать инвестировать впервые, причем наибольшую активность проявляют женщины (47%). Еще 26% респондентов намерены продолжить инвестиционную деятельность в новом году.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко до этого предупреждала, что попытки сократить расходы в условиях дефицита бюджета нередко приводят к обратному эффекту — росту долгов, ухудшению качества жизни и снижению доходов в перспективе. При оптимизации личных и семейных трат она советует не «перегибать палку» и сохранить ключевые статьи расходов.

