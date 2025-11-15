Эксперт рассказал, какая пенсия ждет зарабатывающих 100 тысяч рублей

Россияне с зарплатой ₽100 тысяч могут рассчитывать на пенсию около ₽30 тысяч

Россияне, которые сейчас 30 лет и они зарабатывают около 100 тыс. рублей, могут рассчитывать на пенсию около 28-30 тыс. рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что любые подобные расчеты крайне условны, так как пока нынешние тридцатилетние доработают до пенсионного возраста многое может измениться, включая пенсионное законодательство.

При стаже в 30 лет размер страховой пенсии составит около 28 тыс. рублей, при 35 — около 31 тыс., рассказал он.

Размер пенсии будет выше для работающих или проживающих на Крайнем Севере, работников сельского хозяйства, граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский сообщил, что для пенсии в размере 45 тыс. рублей нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Для этого нужно получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

Ранее Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы.