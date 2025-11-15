На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, какая пенсия ждет зарабатывающих 100 тысяч рублей

Россияне с зарплатой ₽100 тысяч могут рассчитывать на пенсию около ₽30 тысяч
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые сейчас 30 лет и они зарабатывают около 100 тыс. рублей, могут рассчитывать на пенсию около 28-30 тыс. рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что любые подобные расчеты крайне условны, так как пока нынешние тридцатилетние доработают до пенсионного возраста многое может измениться, включая пенсионное законодательство.

При стаже в 30 лет размер страховой пенсии составит около 28 тыс. рублей, при 35 — около 31 тыс., рассказал он.

Размер пенсии будет выше для работающих или проживающих на Крайнем Севере, работников сельского хозяйства, граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский сообщил, что для пенсии в размере 45 тыс. рублей нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Для этого нужно получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

Ранее Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами