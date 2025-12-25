Россияне боятся привязки ИНН к банковским счетам

Почти половина (43%) опрошенных россиян считают привязку ИНН фактором, который усложнит контроль и управление личными финансами, приведет к вопросам со стороны банков при крупных операциях и может стать причиной ошибочных блокировок счетов. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

19% участников оценивают инициативу положительно, отмечая ее пользу для упрощения налогового администрирования и повышения прозрачности финансовых потоков и снижения рисков мошенничества. Еще 16% респондентов занимают нейтральную позицию, полагая, что существенных изменений для себя они не заметят. Оставшиеся 22% пока затруднились дать однозначную оценку реформе и предпочитают дождаться внедрения системы и первых практических кейсов.

34% опрошенных считают, что наибольшие опасения вызывает риск ошибок при обработке данных и возможных некорректных блокировок счетов. Еще 29% обеспокоены угрозами кибербезопасности и потенциальными утечками персональной информации из единой базы. 24% респондентов выражают беспокойство из-за усиленного контроля за крупными переводами между физическими лицами, в то же время 13% указали на неопределенность правил и недостаток информации о практической реализации системы.

В ответ на предлагаемые ужесточения россияне планируют уже в 2026 году скорректировать финансовое поведение. 37% опрошенных собираются тщательно контролировать крупные переводы и поступления, 28% намерены сократить необязательные траты значительного размера. Еще 17% респондентов будут распределять средства между несколькими счетами. 10% планируют заранее уточнять у банка возможные последствия операций, а 5% рассчитывают активнее использовать системы уведомлений и мониторинга. Еще 3% собираются обратиться к финансовым консультантам для оценки рисков.

«Привязка ИНН фактически снимает часть банковской тайны и предоставляет Федеральной налоговой службе полный доступ к расходам и сбережениям россиян в реальном времени. С одной стороны, это облегчает налоговый контроль, с другой, позволяет банкам точнее оценивать риски и быстрее проводить операции. Хотя официальное введение запланировано на 2027 год, уже сейчас банки внимательно отслеживают крупные переводы, уточняя их назначение и данные о получателе, чтобы снизить риск мошенничества и финансовых потерь клиентов», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, в этих условиях гражданам важно планировать крупные платежи, контролировать движение средств и учитывать возможные задержки или ограничения при операциях. Баджурак добавил, что сохраняются риски технических ошибок, некорректного отражения транзакций и случайных блокировок, поэтому рекомендуется использовать уведомления, инструменты мониторинга и при необходимости консультироваться с банком.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

