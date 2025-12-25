На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта позиция Путина по спору между банками и маркетплейсами

Шохин: Путин призвал к справедливому решению спора банков и маркетплейсов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин призвал к справедливому решению спора между банками и маркетплейсами. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает ТАСС.

«Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции. И глава Центрального банка [Эльвира Набиуллина] подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов и допустить ... банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых, ну и во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсы тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям», — поделился Шохин деталями встречи главы государства с предпринимателями.

8 декабря «Коммерсантъ» писал, что офлайн-ритейлеры обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросили ввести ряд ограничений для маркетплейсов.

Таким образом ритейлеры поддержали крупные российские банки, которые пытались заставить маркетплейсы отказаться от субсидирования промоакций для покупателей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков.

Ранее Ассоциация российских банков не поддержала запрет скидок на маркетплейсах.

