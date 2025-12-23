Россиянам рассказали о движении курса рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: рубль будет в диапозоне 75,50-81,50 рублей за доллар

На этой неделе колебание котировок ожидается в диапозоне 75,50–81,50 рублей за доллар, 89–95 рублей за евро, а также 10,70–11,50 рублей за юань. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По словам специалиста, на 23 декабря Центробанк РФ установил курс доллара в районе 79,3 рубля, евро — 92,8 рубля, а юаня — 11,2 рубля. При этом, согласно данным Мосбиржи, 15 числа этого же месяца китайская валюта также торгуется на уровне 11,1 рубля.

«Российская валюта после решения Банка России ограничиться смягчением денежно-кредитных условий на 0,5% остается привлекательной», — сказал эксперт.

Он отметил, что дополнительную поддержку курс рубля получит от финальных налоговых выплат.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для граждан России, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

