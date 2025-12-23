На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о движении курса рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: рубль будет в диапозоне 75,50-81,50 рублей за доллар
true
true
true
close
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

На этой неделе колебание котировок ожидается в диапозоне 75,50–81,50 рублей за доллар, 89–95 рублей за евро, а также 10,70–11,50 рублей за юань. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По словам специалиста, на 23 декабря Центробанк РФ установил курс доллара в районе 79,3 рубля, евро — 92,8 рубля, а юаня — 11,2 рубля. При этом, согласно данным Мосбиржи, 15 числа этого же месяца китайская валюта также торгуется на уровне 11,1 рубля.

«Российская валюта после решения Банка России ограничиться смягчением денежно-кредитных условий на 0,5% остается привлекательной», — сказал эксперт.

Он отметил, что дополнительную поддержку курс рубля получит от финальных налоговых выплат.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для граждан России, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

Ранее стало известно, когда доллар может вернуться к 60 рублям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами