В Госдуме спрогнозировали ускорение роста экономики РФ в 2026 году

Депутат ГД Топилин: рост экономики РФ в 2026 году ускорится
РИА Новости

Российская экономика в 2026 году будет демонстрировать более высокие темпы роста. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин.

«Ни у кого из экономистов не вызывает сомнения, что с учетом продолжающегося снижения ключевой ставки, в том числе с учетом того, что принят сбалансированный бюджет, в следующем году, безусловно, экономика будет показывать более высокие темпы роста», — сказал парламентарий.

Он добавил, что Россия по-прежнему открыта к внешнему миру и продолжает успешно развивать торговлю с дружественными странами.

Доктор экономических наук Алексей Зубец до этого говорил, что ключевой посыл итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — его уверенность в стабильности. Эксперт обратил внимание, что глава государства озвучил инициативы, касающиеся низкой безработицы, растущих доходов, опережающих индексации пенсий и увеличения пособий для многодетных семей.

19 декабря в прямом эфире российский лидер подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Ранее Путин назвал преимущества сотрудничества в рамках ЕАЭС.

