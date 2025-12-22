На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист указал на главный сигнал пресс-конференции Путина

Экономист Зубец: Путин выразил уверенность в стабильности экономики РФ
Александр Казаков/РИА Новости

Ключевой посыл итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — его уверенность в стабильности. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал доктор экономических наук Алексей Зубец. Эксперт согласился с главой государства, подчеркнув, что даже наметившееся замедление темпов роста экономики — не повод для паники.

«3-4% роста реальной зарплаты — это очень хорошо. Не любая западная страна таким темпом роста реальных зарплат позавидует. Президент озвучил инициативы, касающиеся низкой безработицы, растущих доходов, опережающих индексации пенсий, увеличения пособий для многодетных семей — это все большой шаг вперед», — сказал Зубец.

Общий тон выступления российского лидера был позитивным и обнадеживающим для граждан, заключил экономист.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Ранее Песков рассказал о неприятных вопросах на пресс-конференции Путина.

