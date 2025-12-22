На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз продлил действие 19 пакетов санкций против России

ЕС продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Действие 19 пакетов санкций против России продлено до конца июля 2026 года. Об этом сказано в публикации Совета Евросоюза в соцсети X.

«Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

19 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

15 декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Введенные ограничения подразумевают внесение в санкционный список 17 физических лиц, 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти.

До этого правительство Швейцарии объявило о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС. Новые меры вступили в силу 13 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, кому Европа перестает помогать ради Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами