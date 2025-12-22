Евросоюз продлил действие 19 пакетов санкций против России

ЕС продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года

Действие 19 пакетов санкций против России продлено до конца июля 2026 года. Об этом сказано в публикации Совета Евросоюза в соцсети X.

«Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

19 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

15 декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Введенные ограничения подразумевают внесение в санкционный список 17 физических лиц, 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти.

До этого правительство Швейцарии объявило о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС. Новые меры вступили в силу 13 декабря 2025 года.

