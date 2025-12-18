Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

Великобритания ввела санкции против компаний «Татнефть» и «Русснефть». Об этом сообщили на сайте министерства финансов королевства.

«Публичное акционерное общество «Русснефть»... ПАО «Татнефть», — говорится в документе.

Кроме того, Лондон ввел ограничения в отношении 5 физических лиц и 19 организаций. Рестрикции коснулись граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана, а также российских организаций и компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии.

4 декабря Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Санкции были введены также против офицеров ведомства, которые обвиняются в организации враждебной деятельности на Украине и по всей Европе. Кроме того, в список внесли восемь россиян за враждебную киберактивность.

Ранее в посольстве России заявили о попытке Британии сорвать мирный процесс по Украине.