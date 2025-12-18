На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лондон расширил антироссийские санкции

Великобритания ввела санкции против 19 организаций и пяти россиян
Carlos Jasso/Reuters

В рамках антироссийских санкций Лондон ввел ограничения в отношении пяти лиц и 19 организаций. Это следует из уведомления британского минфина.

Как отмечается в документе, санкции введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Ограничения коснулись российских компаний «Татнефть» и «Русснефть», а также организаций из Узбекистана, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

4 декабря Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Санкции были введены также против офицеров ведомства, которые обвиняются в организации враждебной деятельности на Украине и по всей Европе. Кроме того, в список внесли восемь россиян за враждебную киберактивность.

Ранее Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла».

