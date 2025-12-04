Великобритания внесла в санкционный список Главное управление Генштаба ВС РФ

Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (до 2010 года назывался Главное разведывательное управление, ГРУ). Об этом говорится в заявлении британского правительства.

«Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком», — говорится в заявлении.

Ограничения введены также против офицеров ведомства, которые обвиняются в организации враждебной деятельности на Украине и по всей Европе.

Кроме того, в список внесены восемь россиян за враждебную киберактивность.

В ноябре Лондон внес в санкционный список три компании и четыре физических лица из России.

Ограничения ввели в отношении российской хостинг-компании «Медиа Лэнд» и ее руководства за предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак. Кроме того, под санкции попала компания Aeza Group LLC.

Ранее Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла».