В России призвали запретить наценку на один из продуктов перед Новым годом

В России необходимо ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в преддверии новогодних праздников. Сегодня многие торговые точки пользуются этой возможностью, спекулируя на высоком спросе потребителей, заявил 360.ru замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Как правило, ФАС регулирует цены на продукты, в первую очередь ориентируясь на стоимость борщевого набора, а наценки на спиртное обходят вниманием. В итоге алкоголь резко повышается в цене, констатировал Гриб.

«На список продуктов они не могут цены поднять, и некоторые магазины поднимают цены на алкоголь, — подчеркнул он. — Шампанское — это атрибут новогоднего праздника. И надо, чтобы мы избежали злоупотребления, особенно там, где есть монополия сетей».

Важно остановить спекуляцию со стороны недобросовестных магазинов и не позволить им наживаться на праздниках и потребительском ажиотажe, подчеркнул он. В то же время общественник подчеркнул, что выступает против злоупотребления алкоголем россиянами.

Напомним, в России призвали ввести запрет на торговлю алкоголем во время новогодних праздников, а именно с конца декабря до возобновления рабочего процесса в январе – с такой инициативой выступил глава «Армии трезвости» и чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов. Однако его идею поддержали не все – так, председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что это не поможет достичь реального эффекта и заставить людей пить меньше спиртного, а лишь приведет лишь к созданию теневого рынка.

Ранее в Госдуме предложили заморозить цены на бензин.