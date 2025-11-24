На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали запретить наценку на один из продуктов перед Новым годом

Член ОП Гриб: нужно ввести мораторий на рост цен на алкоголь перед Новым годом
close
Depositphotos

В России необходимо ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в преддверии новогодних праздников. Сегодня многие торговые точки пользуются этой возможностью, спекулируя на высоком спросе потребителей, заявил 360.ru замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Как правило, ФАС регулирует цены на продукты, в первую очередь ориентируясь на стоимость борщевого набора, а наценки на спиртное обходят вниманием. В итоге алкоголь резко повышается в цене, констатировал Гриб.

«На список продуктов они не могут цены поднять, и некоторые магазины поднимают цены на алкоголь, — подчеркнул он. — Шампанское — это атрибут новогоднего праздника. И надо, чтобы мы избежали злоупотребления, особенно там, где есть монополия сетей».

Важно остановить спекуляцию со стороны недобросовестных магазинов и не позволить им наживаться на праздниках и потребительском ажиотажe, подчеркнул он. В то же время общественник подчеркнул, что выступает против злоупотребления алкоголем россиянами.

Напомним, в России призвали ввести запрет на торговлю алкоголем во время новогодних праздников, а именно с конца декабря до возобновления рабочего процесса в январе – с такой инициативой выступил глава «Армии трезвости» и чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов. Однако его идею поддержали не все – так, председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что это не поможет достичь реального эффекта и заставить людей пить меньше спиртного, а лишь приведет лишь к созданию теневого рынка.

Ранее в Госдуме предложили заморозить цены на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами