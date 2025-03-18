В РФ хотят ввести маркировку звонков в рамках борьбы с кибермошенничеством

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает введение обязательной маркировки для звонков от организаций и вызовов с международных номеров. Об этом говорится на сайте думы.

Изменения предлагается внести в закон «О связи». Согласно законопроекту, юридические лица будут обязаны предоставлять абоненту бесплатную информацию о себе перед совершением звонка. Для этого компаниям будет необходимо предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. Абонент сможет отказаться от звонков и подать жалобу оператору, чтобы вызовы больше не поступали. Оператор в свою очередь будет обязан рассмотреть обращение и принять меры.

Также операторов сотовой связи хотят обязать уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке. Ожидается, что на экране телефона будет высвечиваться соответствующая информация.

Этот законопроект призван защитить граждан от кибермошенничества. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на 25 марта.

До этого в МВД РФ рассказали россиянам, как защитить телефон от мошенников. В частности, следует использовать сложный пароль для разблокировки устройства, состоящий из шести и более символов. Лучше использовать пин-код, чем графический ключ.

Также в ведомстве призвали не использовать автосохранение паролей в браузере. Для защиты личных данных лучше отключить на телефоне показ сообщений на заблокированном экране.

В МВД также призвали россиян заранее подумать о последствиях и загрузить на смартфон приложение для удаленной блокировки. Кроме того, не стоит оставлять телефон без присмотра особенно в незнакомых местах.

Ранее в ЦБ назвали любимые способы кибермошенников по обману россиян.