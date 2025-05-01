В РФ стала обязательной маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии

Маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии стала обязательной в РФ с 1 мая

С четверга, 1 мая, маркировка отдельных видов бакалейной продукции, косметики и бытовой химии в системе «Честный знак» стала обязательной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Маркировка бакалейной продукции будет проходить в несколько этапов. В рамках первого специальные коды будут наноситься на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. На втором этапе, который начнется 1 июля 2025 года, решение коснется специй, приправ, уксусов и соусов.

Помимо этого, с 1 мая обязательной маркировке будут подлежать мыло, моющие средства и бытовая химия. В этом сегменте решение будет внедряться также поэтапно. С 1 июля 2025 года коды будут наноситься на дезодоранты, средства для волос и бритья, а с 1 октября — на средства для макияжа, гигиены полости рта и зубов.

Распоряжение, расширяющее перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак», было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в феврале.

Ранее Госдума поддержала закон о маркировке звонков на экране телефонов.