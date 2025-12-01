На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России расширили перечень товаров с обязательной маркировкой

В России началась обязательная маркировка игрушек, бритв и какао
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В России вступила в силу обязательная маркировка ряда потребительских товаров, включая детские игрушки и игры для детей до 14 лет, бритвы и лезвия, а также какао и горячий шоколад. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новые требования распространяются на самокаты, педальные автомобили и другие игрушки на колесах, за исключением трехколесных велосипедов. Маркировке теперь подлежат также куклы, коляски для них, настольные игры, головоломки и наборы электрических гоночных автомобилей. В Центре развития перспективных технологий — операторе системы «Честный знак» — сообщили, что в системе зарегистрировались около 24 тыс. участников, среди которых производители, импортеры, дистрибьюторы, сетевые ретейлеры и маркетплейсы. В организации отметили, что процесс регистрации уже привел к «обелению» рынка — число производителей оказалось более чем вдвое выше тех, кто был известен государству ранее.

Под обязательную маркировку также попали какао, горячий шоколад и аналогичные напитки. В ЦРПТ пояснили, что эта мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией. По данным центра, до начала обязательного этапа российские компании уже промаркировали и выпустили в оборот свыше 3,5 тонны такой продукции.

В категории бритв и лезвий доля нелегального оборота превышает 20%. В ЦРПТ сообщили, что бизнес заранее подготовился к нововведениям: в продажу выпустили более 1,5 млн промаркированных товаров, в числе которых более 600 тыс. одноразовых станков, 480 тыс. сменных кассет и лезвий и 227 тыс. бритвенных станков со сменными блоками.

С 1 декабря маркировка распространилась и на стройматериалы — монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие смеси. Это второй этап внедрения системы в этой категории товаров.

Ранее в России стала обязательной маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии.

