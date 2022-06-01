Кузбасский бизнесмен Говор приобрел фирму, купившую российский McDonald's

Бизнесмен из Кемеровской области Александр Говор приобрел компанию «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении российского подразделения компании McDonald's. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Говор Александр Николаевич. Номинальная стоимость доли составляет 1 млн рублей. Размер доли в процентах — 100», — отметили в документе.

Там также указано, что изменения были внесены 31 мая 2022 года. До этого же в течение 10 лет полностью компанией владела Светлана Говор.

McDonald's приостановил работу в России с 14 марта. Уже в середине мая компания заявила об уходе с российского рынка, решив продать бизнес отечественной компании. Покупателем стал Говор, который владеет ООО «ГиД». Обновленная сеть начнет работать с 12 июня.

28 мая уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российский владелец ресторанов McDonald's проводит переговоры об их переходе на работу под новым брендом. Он выразил надежду, что новый владелец сохранит уровень качества еды, которую предлагал McDonald's.