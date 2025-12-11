На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минэнерго РФ ожидает сохранения показателей в нефтепереработке в 2025 году

Цивилев: РФ сохранит переработку нефти, добычу газа и угля на уровне 2024 года
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Россия в 2025 году сохранит переработку нефти в объемах 2024 года. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года», — сказал он.

До этого восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Как уточняется в сообщении, речь идет о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. В нем отмечается, что это было сделано с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

Также сообщалось, что Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства.

Ранее российские ученые превратили отходы производства в ценное сырье для нефтехимии.

