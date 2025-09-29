Российские ученые превратили отходы производства в ценное сырье для нефтехимии

Российские ученые нашли способ превратить токсичные отходы целлюлозно-бумажной промышленности в ценный продукт для нефтехимии — пластификатор для производства поливинилхлоридов (ПВХ). Разработку представили специалисты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с Центром экологической промышленной политики при Минпромторге РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Пластификаторы придают ПВХ эластичность и используются в производстве резины, синтетических тканей, кожи и других материалов. Сейчас в промышленности применяют в основном трикрезилфосфат, который получают из природного сырья, что делает продукт дорогим. Новый метод позволяет получать не менее эффективные вещества из талловых масел — отходов целлюлозно-бумажного производства.

«Истощение природных ресурсов подталкивает к поиску новых материалов. Особенно важно найти применение отходам, которые пока не утилизируются или теряются. В России почти 22% жиросодержащих отходов просто оседает на полигонах», — пояснил профессор кафедры промышленной экологии Губкинского университета Станислав Мещеряков.

В ходе эксперимента ученые выделили из отходов этиловые и бутиловые эфиры жирных кислот и протестировали их как пластификаторы для ПВХ. Оказалось, что этиловый эфир из талловых масел по свойствам не уступает традиционному трикрезилфосфату. Биотестирование подтвердило: переработка снижает токсичность исходных отходов, делая процесс экологически безопасным.

Разработка позволит снизить зависимость от импорта пластификаторов и одновременно решить проблему утилизации опасных отходов. В дальнейшем ученые планируют исследовать возможности переработки и других типов жиросодержащих промышленных отходов.

