На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые превратили отходы производства в ценное сырье для нефтехимии

РГУНГ: отходы целлюлозно-бумажных комбинатов стали ценным сырьем для нефтехимии
true
true
true
close
Jose Luis Stephens/Shutterstock/FOTODOM

Российские ученые нашли способ превратить токсичные отходы целлюлозно-бумажной промышленности в ценный продукт для нефтехимии — пластификатор для производства поливинилхлоридов (ПВХ). Разработку представили специалисты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с Центром экологической промышленной политики при Минпромторге РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Пластификаторы придают ПВХ эластичность и используются в производстве резины, синтетических тканей, кожи и других материалов. Сейчас в промышленности применяют в основном трикрезилфосфат, который получают из природного сырья, что делает продукт дорогим. Новый метод позволяет получать не менее эффективные вещества из талловых масел — отходов целлюлозно-бумажного производства.

«Истощение природных ресурсов подталкивает к поиску новых материалов. Особенно важно найти применение отходам, которые пока не утилизируются или теряются. В России почти 22% жиросодержащих отходов просто оседает на полигонах», — пояснил профессор кафедры промышленной экологии Губкинского университета Станислав Мещеряков.

В ходе эксперимента ученые выделили из отходов этиловые и бутиловые эфиры жирных кислот и протестировали их как пластификаторы для ПВХ. Оказалось, что этиловый эфир из талловых масел по свойствам не уступает традиционному трикрезилфосфату. Биотестирование подтвердило: переработка снижает токсичность исходных отходов, делая процесс экологически безопасным.

Разработка позволит снизить зависимость от импорта пластификаторов и одновременно решить проблему утилизации опасных отходов. В дальнейшем ученые планируют исследовать возможности переработки и других типов жиросодержащих промышленных отходов.

Ранее российские ученые разработали технологию эффективной очистки воздуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами