Силуанов напомнил о невозможности бесконечного бюджетного стимула

Глава Минфина Силуанов: бюджетное стимулирование экономики не может быть вечным
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бюджетное стимулирование экономики не может длиться вечно, потому что в итоге финансовая ситуация будет разбалансирована. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов», — заявил он.

По его словам, Центробанку необходимо создавать пространство для снижения процентных ставок. Силуанов отметил, что подход финансового регулятора позволяет это сделать, поскольку в основе лежит правило — «структурный дефицит должен быть нулевым».

В 2026 году, по прогнозу, дефицит бюджета составит 1,6% ВВП. Для достижения этого показателя российские власти предприняли несколько непопулярных шагов для контроля над этим показателем, включая повышение НДС с 20% до 22%, увеличение утильсбора, а также ввод нового технологического сбора для электронной промышленности.

До этого министр финансов заявил в интервью, что в России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году. По его словам, экономика сможет «гнать на велосипеде», однако для этого необходимо охлаждение экономики, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей. Министр отметил, что этого удастся достичь уже в текущем году.

Ранее Путин оценил повышение НДС.

