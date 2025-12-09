Участникам СВО продлили кредитные каникулы

Госдума продлила на год право участников СВО на кредитные каникулы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает право участников СВО на кредитные каникулы. Об этом пишет РИА Новости.

Льгота продлена на год. Кредитные каникулы для участников боевых действий на Украине были введены в 2022 году.

Действующее законодательство дает право мобилизованным и контрактникам, а также членам их семей обратится за кредитными каникулами до конца 2025 года.

До этого сообщалось, что российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане РФ также смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом этого года. Льгота предоставляется вне зависимости от финансового положения заемщика.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России специальную программу, которая предоставляет мужчинам, ставшим отцами или усыновившим ребенка, полную отсрочку по выплатам по ипотечным, потребительским и другим видам кредитов.

Ранее в Госдуме призвали смягчить условия получения кредитных каникул.