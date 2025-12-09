На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участникам СВО продлили кредитные каникулы

Госдума продлила на год право участников СВО на кредитные каникулы
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает право участников СВО на кредитные каникулы. Об этом пишет РИА Новости.

Льгота продлена на год. Кредитные каникулы для участников боевых действий на Украине были введены в 2022 году.

Действующее законодательство дает право мобилизованным и контрактникам, а также членам их семей обратится за кредитными каникулами до конца 2025 года.

До этого сообщалось, что российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане РФ также смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом этого года. Льгота предоставляется вне зависимости от финансового положения заемщика.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России специальную программу, которая предоставляет мужчинам, ставшим отцами или усыновившим ребенка, полную отсрочку по выплатам по ипотечным, потребительским и другим видам кредитов.

Ранее в Госдуме призвали смягчить условия получения кредитных каникул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами