На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, когда вырастут пенсии россиян, достигших 80 лет

Президентская академия: пенсии граждан РФ, достигших 80 лет, увеличатся в декабре
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в декабре увеличатся пенсии россиян, достигших 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Подольской, для этой категории граждан фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое.

«Для пенсионеров по достижении 80 лет удваивается фиксированная часть страховой пенсии (до 17 815,4 руб.), кроме того, как прежде, выплачивается накопительная часть. Доплата назначается автоматически и обращаться за перерасчетом никуда не нужно», — поделилась она.

Она добавила, что тем гражданам, которые получают социальную пенсию, в том числе пенсию по потере кормильца или по инвалидности, в 80 лет необходимо обратится в Социальный фонд РФ и уточнить, не будет ли страховая пенсия по старости больше, чем получаемое ими пенсионное обеспечение. Если размер страховой пенсии с удвоенной фиксированной частью окажется больше получаемых выплат, пенсионер имеет возможность переоформить вид пенсионного обеспечения.

До этого глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о готовящейся новой пенсионной реформе, заявил, что в Госдуме не ведутся разговоры о пенсионной реформе и о повышении пенсионного возраста.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб говорила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Ранее Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами