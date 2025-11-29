Эксперт рассказала, когда вырастут пенсии россиян, достигших 80 лет

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в декабре увеличатся пенсии россиян, достигших 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Подольской, для этой категории граждан фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое.

«Для пенсионеров по достижении 80 лет удваивается фиксированная часть страховой пенсии (до 17 815,4 руб.), кроме того, как прежде, выплачивается накопительная часть. Доплата назначается автоматически и обращаться за перерасчетом никуда не нужно», — поделилась она.

Она добавила, что тем гражданам, которые получают социальную пенсию, в том числе пенсию по потере кормильца или по инвалидности, в 80 лет необходимо обратится в Социальный фонд РФ и уточнить, не будет ли страховая пенсия по старости больше, чем получаемое ими пенсионное обеспечение. Если размер страховой пенсии с удвоенной фиксированной частью окажется больше получаемых выплат, пенсионер имеет возможность переоформить вид пенсионного обеспечения.

До этого глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о готовящейся новой пенсионной реформе, заявил, что в Госдуме не ведутся разговоры о пенсионной реформе и о повышении пенсионного возраста.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб говорила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

