В РФ разработают дорожную карту обновления рыболовных судов

Путин поручил до 30 марта разработать дорожную карту обновления рыболовных судов
close
Андрей Шапран/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 30 марта дорожную карту по обновлению промышленных рыболовных судов на период до 2036 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмину также поручено утвердить план мероприятий развитию судоремонтной базы на аналогичный период, установив ежегодные целевые индикаторы такого обновления и развития и определив меры государственной поддержки.

Кроме того, Путин поручил кабмину подготовить к весне предложения по увеличению закупок рыбы.

Недавно гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай отметил, что в розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи. Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот поставка в розничные сети поднимает ее на 50, 100, а то и 200%.

Ранее в России рухнули продажи красной икры.

