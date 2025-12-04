Решетников оценил уровень годовой инфляции ниже прогнозов Минэкономразвития

Решетников: инфляция в РФ складывается существенно ниже прогноза МЭР в 2025 году

Инфляция, которая наблюдается на сегодняшний день в России, существенно ниже текущего прогноза Минэкономразвития на 2025 год. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-индийского бизнес-форума в Дели, передает «Интерфакс».

По словам Решетникова, снижение инфляции стало важным достижением текущего года.

«Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении», — добавил он.

Глава Минэкономразвития предположил, что к концу декабря она будет ниже прогнозов правительства и ЦБ и составит около 6%.

26 ноября сообщалось, что годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября замедлилась с 7,12 до 6,92%.

В сентябре Минэкономразвития понизило свой прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6,8% с апрельских 7,6%, а на 2026 год оставило прежним — 4%.

Ранее Решетников заявил о стабильном развитии российской экономики.