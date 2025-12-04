На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Решетников оценил уровень годовой инфляции ниже прогнозов Минэкономразвития

Решетников: инфляция в РФ складывается существенно ниже прогноза МЭР в 2025 году
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Инфляция, которая наблюдается на сегодняшний день в России, существенно ниже текущего прогноза Минэкономразвития на 2025 год. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-индийского бизнес-форума в Дели, передает «Интерфакс».

По словам Решетникова, снижение инфляции стало важным достижением текущего года.

«Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении», — добавил он.

Глава Минэкономразвития предположил, что к концу декабря она будет ниже прогнозов правительства и ЦБ и составит около 6%.

26 ноября сообщалось, что годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября замедлилась с 7,12 до 6,92%.

В сентябре Минэкономразвития понизило свой прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6,8% с апрельских 7,6%, а на 2026 год оставило прежним — 4%.

Ранее Решетников заявил о стабильном развитии российской экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами