Глава Минэкономразвития заявил о стабильном развитии российской экономики

Решетников: российская экономика развивается стабильно
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Экономика России развивается стабильно, инфляция замедляется. Об этом рассказал на Российско-индийском бизнес-форуме министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает РИА Новости.

«Российская экономика сейчас стабильно развивается, несмотря на внешние вызовы. В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции», — уточнил глава Минэкономразвития.

Решетников подчеркнул, что в РФ наблюдается значительное замедление инфляции в последние месяцы.

Также, по его словам, в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы.

2 декабря глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям.

Она также отметила: российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор. Кроме того, по словам Набиуллиной, экономика пришла к этим событиям с накопленной финансовой устойчивостью.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.

