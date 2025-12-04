На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Решетников предложил производителям из Индии выйти на российские маркетплейсы

Решетников: РФ приглашает производителей из Индии выходить на российские маркетплейсы
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российская сторона приглашает производителей продуктов питания, электроники, одежды и обуви из Индии выходить на российские маркетплейсы. Об этом в ходе бизнес-форума, организованного «Росконгрессом» и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI), заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только в России», — заявил он.

До этого замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки товаров и услуг из Индии.

По его словам, данное желание не сиюминутная история, а «стратегический выбор», потому что Индия является одним из ключевых драйверов мировой экономики и лидером роста на ближайшие десятилетия из-за благоприятной демографической ситуации. Политик отметил, что российскую сторону интересуют шесть направлений, одним из которых являются трудовые ресурсы, то есть мигранты.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что свыше 90% взаимных расчетов РФ и Индии осуществляются в нацвалютах.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных камней из Индии.

