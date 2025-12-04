На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили мероприятия к плану структурных изменений в экономике

Подкомиссия кабмина утвердила мероприятия по изменениям в экономике до 2030 года
true
true
true
close
Shutterstock

Правительственная подкомиссия под руководством вице-премьера России Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Max.

В кабмине уточнили, что план разработали по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума, который состоялся в июне 2025 года, и утвердили на заседании 27 ноября.

«Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей», — рассказал Новак.

2 декабря глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям.

Она также отметила: российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор. Кроме того, по словам Набиуллиной, экономика пришла к этим событиям с накопленной финансовой устойчивостью.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами