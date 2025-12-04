В России утвердили мероприятия к плану структурных изменений в экономике

Правительственная подкомиссия под руководством вице-премьера России Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Max.
В кабмине уточнили, что план разработали по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума, который состоялся в июне 2025 года, и утвердили на заседании 27 ноября.
«Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей», — рассказал Новак.
2 декабря глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям.
Она также отметила: российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор. Кроме того, по словам Набиуллиной, экономика пришла к этим событиям с накопленной финансовой устойчивостью.
Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.