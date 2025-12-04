В России утвердили мероприятия к плану структурных изменений в экономике

Подкомиссия кабмина утвердила мероприятия по изменениям в экономике до 2030 года

Правительственная подкомиссия под руководством вице-премьера России Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Max.

В кабмине уточнили, что план разработали по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума, который состоялся в июне 2025 года, и утвердили на заседании 27 ноября.

«Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей», — рассказал Новак.

2 декабря глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям.

Она также отметила: российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор. Кроме того, по словам Набиуллиной, экономика пришла к этим событиям с накопленной финансовой устойчивостью.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.