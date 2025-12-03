На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии заявили о поддержке США по репарационному кредиту Украине

Фон дер Ляйен: США поддержали идею выдачи репарационного кредита Украине
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты были проинформированы о планах Еврокомиссии (ЕК) предоставить «репарационный кредит» Украине, Вашингтон поддержал инициативу. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <...> разработать систему «репарационного кредита». Это было воспринято положительно», — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

3 декабря Фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации. По словам главы ЕК, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим была предложена альтернатива экспроприации активов РФ — выдача кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

Как отметила глава ЕК, решение о выдаче Украине «репарационного кредита» за счет российских зарубежных активов стало «приглашением» России сесть за стол переговоров.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.

