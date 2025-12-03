На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россияне потеряли на покупке долларов в конце 2024 года

Балынин: потери от покупки долларов в конце 2024 года 30% с каждых 100 тыс. руб.
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам лучше отказаться от покупки иностранной валюты, особенно недружественных стран, и рассмотреть варианты размещения средств в рублях. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его оценке, те, кто конвертировал рубли в доллары в конце ноября — начале декабря 2024 года, а затем обменял валюту обратно сейчас, потеряли около 30% с каждых 100 тыс. рублей — 30 тыс. рублей с каждых 100 тыс. из-за изменения курсов валют.

Экономист напомнил, что в начале декабря 2025 года по годовым рублевым вкладам предлагались ставки около 22% и даже выше. При размещении такой суммы под аналогичный процент вкладчик мог бы получить порядка 22 тыс. рублей дохода.

«Расчеты показывают, что вклад в рублях на год в конце ноября — начале декабря 2024 года принес бы более 50 тыс. рублей выгоды по сравнению с покупкой долларов из расчета на каждые 100 тыс. рублей. Если учитывать еще и комиссию при валютных операциях, разница оказывается еще заметнее», — отметил Балынин.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров объяснил падение курса доллара.

