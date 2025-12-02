Экономист объяснил падение курса доллара

Курс доллара снижался до 76 рублей 2 декабря из-за слабого спроса россиян на зарубежную валюту, сказал «Газете.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Главная причина снижения курса доллара заключается в том, что спрос россиян на иностранную валюту остается слабым. Объемы торгов долларом в России ниже среднего уровня на 10–20%. На таком «тонком» рынке хождение курса на 2–3 рубля за несколько дней в ту или иную сторону — это нормальная ситуация. Продажи валюты продолжаются, а спроса на нее в достаточном объеме нет. После завершения продажи валюты Банком России среднегодовой курс доллара ослабнет примерно на 3 рубля в следующем году», — отметил Федоров.

Он не думает, что 70 рублей за доллар — реально достижимый уровень. Текущие 77 рублей за доллар — это не равновесие, а близкое к максимальному отклонение, подчеркнул Федоров.

По данным Investing.com, к 16:50 мск доллар стоил 77,2 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 36,5 рубля или на ~32%.

