«Колебания на 5–10 рублей за несколько дней». Сколько будет стоить доллар до конца года?

Экономист Балынин: доллар будет стоить до 82 рублей до конца года

Курс доллара 2 декабря снижался до 76 рублей, а утром 3 декабря торговался вблизи 78 рублей. Евро удерживался около 90,5 рубля. По оценкам экономистов, опрошенных «Газетой.Ru», до конца года доллар закрепится в диапазоне 74–82 рубля, евро — 87–95 рублей. Эксперты предупредили, что резкие колебания курсов валют возможны, но текущие уровни доллара и евро являются экономически обоснованными.

С начала 2025 года доллар подешевел к рублю приблизительно на 22%, а евро — на ~14–18%.

Укрепление рубля в 2025 году объясняется сочетанием нескольких факторов: высокой ключевой ставкой, слабым импортом, обязательной продажей валютной выручки экспортерами и устойчивыми ценами на нефть. Эта конфигурация формирует для рынка довольно стабильный коридор движения курса. По оценкам аналитиков, до конца года доллар будет находиться в пределах 74–82 рублей, евро — 87–95 рублей. Резких оснований для разворота тренда сейчас нет.

«Традиционная сезонная слабость рубля в этом году не проявилась: импорт сохраняется низким из-за высокой ключевой ставки, а ненефтегазовый экспорт компенсирует снижение доходов от энергетических товаров. Геополитические факторы также влияют на рынок, но их роль сейчас ограничена», — пояснил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Часть экономистов допускает и более широкий коридор. Так, профессор Финансового университета Юрий Шедько ожидает доллар по 85–90 рублей и евро по 98–110 рублей.

При этом аналитики подчеркнули, что текущая ситуация на валютном рынке останется относительно стабильной в ближайшие месяцы. Резкие сценарии — такие как отмена санкций или резкое восстановление импорта — маловероятны, отметил заведующий лабораторией РАНХиГС Александр Абрамов.

Будут ли резкие колебания рубля?

Эксперты не исключили скачков курсов доллара и евро до конца года. По словам экономистов, резкие колебания курсов иностранных валют возможны всегда, особенно в конце года, когда в России растет бюджетная нагрузка и увеличиваются расчеты по внешнеэкономическим контрактам.

Факторы, которые могут привести к резким колебаниям доллара и евро:

новые санкции на ключевые банки или национальную платежную систему (даже ожидание таких санкций усиливает волатильность);



неожиданные решения по ключевой ставке или изменение риторики Банка России;



внезапное расширение импорта (например, из-за ускоренных закупок оборудования или технологий);



крупные валютные операции госкомпаний перед закрытием года;



обострение геополитической ситуации.

«Если такие события произойдут, колебания на 5–10 рублей за несколько дней вполне возможны. Однако в базовом сценарии декабрь пройдет относительно спокойно — ЦБ важно удержать стабильность в период пиковых платежей и праздничного спроса», — уверена инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

Какой курс экономически обоснован?

Экономисты считают, что текущий курс рубля является экономически обоснованным. По их словам, текущие уровни — около 77 рублей за доллар и 90 рублей за евро — соответствуют реальному соотношению спроса и предложения на валютном рынке.

«Текущий курс рубля отражает баланс экспорта и импорта, динамику потоков капитала. Крепкий курс рубля помогает замедлить инфляцию и позволяет Банку России постепенно снижать ключевую ставку. В новейшей российской истории мы первый раз переживаем циклический перегрев экономики, с которым ЦБ борется длительным поддержанием высокой ключевой ставки»,

— отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

Поэтому длительный период крепкого рубля является непривычным для экспортеров и ряда других экономических агентов, которые хотели бы видеть более слабый курс, пояснил аналитик. По его словам, с точки зрения макроэкономики, чем выше реальная процентная ставка, тем крепче национальная валюта. По мере снижения ключевой ставки можно ожидать умеренного ослабления рубля, сказал Васильев.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) аналитик полагает, что в ближайшие полгода доллар будет стоить около 80 рублей, евро — 94 рубля, юань — 11 рублей.

Что будет с долларом и евро дальше?

Эксперты не ожидают значимого ослабления рубля в 2026 году, не исключая даже его укрепления.

По прогнозу кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2026 году доллар будет стоить ниже 70 рублей, а евро — ниже 80 рублей.

«Год назад курс доллара в пиковых значениях находился даже на отметках выше 110 рублей за единицу (то есть более чем на 40% выше текущего курса), а евро — выше 120 рублей (то есть более чем на 30% выше текущего курса)», — констатировал экономист.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предположил, что девальвационный тренд может усилиться в январе на фоне завершения продажи валюты ЦБ рамках отложенных операций по зеркалированию расходов из ФНБ. По оценкам эксперта, в январе доллар может превысить 85 рублей, евро — выйти к 96–97 рублям.

По прогнозу Васильева, доллар в октябре-декабре 2026 года будет стоить 88 рублей, евро — 105 рублей, юань — 12,6 рубля.

«Умеренному ослаблению рубля в 2026 году, вероятно, будут способствовать снижение нефтяных цен, меньшие продажи валюты в рамках бюджетных операций, постепенное снижение ключевой ставки. В свои прогнозы на 2026 год мы закладываем среднюю цену на нефть Brent $63 за баррель (в этом году $69 за баррель). Мы ожидаем, что по мере замедления инфляции Банк России продолжит снижать ключевую ставку по 50 базисных пунктов в квартал, до 14% к концу 2026 года», — отметил Васильев.

close «Газета.Ru»

Покупать ли доллары и евро

По мнению экономистов, большинству россиян сейчас лучше использовать текущие высокие рублевые ставки для приумножения сбережений и выбирать рублевые депозиты, фонды ликвидности и надежные рублевые облигации.

«Рубль в ближайшие полгода останется крепким. У граждан, кто путешествует за границу или имеет другие дела, связанные с валютой, сейчас в целом неплохой момент для того, чтобы приобрести часть необходимой валюты. При этом следует помнить, что сохраняется вероятность дальнейшего укрепления рубля», — предупредил Васильев.

По мнению Кузнецовой, самая грамотная стратегия для россиян — не играть с валютой как с инструментом спекуляции.

Инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова рекомендовала:

если у вас будут валютные расходы, покупайте валюту частями, на просадках;



если у вас много валюты, имеет смысл часть капитала переложить в рубли под высокие ставки — чтобы актив заработал;



если вы не уверены, что делать, займите выжидательную позицию с постепенной диверсификацией;



если вы хотите именно инвестировать, а не страховать — валюты сейчас не дадут вам роста, для этого есть инструменты внутрироссийского рынка.

Балынин категорически не советует приобретать иностранную валюту, в особенности, недружественных стран.

«Если есть иностранная валюта, то, конечно, от нее лучше избавиться и конвертированные в рубли средства разместить на банковский вклад, сейчас очень много выгодных предложений. Разместившие рубли в доллары в конце ноября — начале декабря 2024 года и поменявшие их сегодня обратно на рубли только на колебаниях курсов валют потеряли с каждых 100 тыс. рублей около 30 тыс. рублей», — подчеркнул экономист.

По его словам, если бы в начале декабря 2025 года эти люди разместили деньги на банковский вклад на год на 22% (на тот момент можно было найти и более выгодные предложения), то смогли бы заработать 22 тыс. рублей.

«Проведенные мною расчеты показывают, что размещение средств на банковский вклад на один год в конце ноября-начале декабря 2024 года оказалось выгоднее размещения в доллары более чем на 50 тыс. рублей (с каждых 100 тыс. рублей). При этом с учетом комиссии за валютно-обменные операции выгода является еще большей», — заключил Балынин.