Красная икра подорожала на треть, а к Новому году цена станет еще выше

«Известия»: цена на красную икру выросла на треть за год
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы, пишут «Известия».

Исследование «Контур.Маркета» на основе более 1,7 млн чеков с октября по ноябрь 2025-го показало, что 200 г продукта теперь стоят около 3 тыс. руб. К Новому году икра может подорожать еще больше из-за инфляции и роста издержек (на логистику, оплату труда, высокую ключевую ставку по кредитам), которые перечеркнули положительный эффект от хорошего улова.

В статье отмечается, что натуральный продукт подорожал только на 3%, а имитированный лососевый — на 18%.

«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать ее чаще, чем деликатесную, тем более что продается она повсеместно, в том числе в магазинах экономкласса», — поясняют авторы исследования.

Аналитики «Контур.Маркета» добавили, что динамика цен на черную и красную икру отличается. Первая — деликатес, который могут себе позволить не все, в течение года стоимость и спрос на него меняются незначительно. А икра лососевых рыб — более массовый продукт, перед праздниками спрос на него становится ажиотажным.

«Если сейчас цены уже не падают, то к Новому году они подрастут где-то на 15%, а вот после праздников, возможно будет снижение», — отметил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

А основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько заявил, что такая ситуация с ценами повторяется ежегодно.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратил внимание на то, что под видом натуральной икры все еще часто продается подделка. Поэтому не рекомендуется приобретать икру через интернет и у непонятных продавцов на улице, а на упаковке, кроме слова «икра», должны быть указаны вид рыбы (например, «лососевая» или «осетровая»), дата производства, срок годности и условия хранения.

В конце октября стало известно, что россияне стали чаще выбирать недорогие альтернативы икры. В период с сентября 2024 года по август 2025 года продажи так называемой «белой» икры — из сельди, минтая и трески — выросли почти на 28%.

Ранее у россиян возрос интерес к мясу лошадей.

