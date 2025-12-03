В России могут отказаться от строительства Северо-Сибирской магистрали

В российском правительстве признали строительство Северо-Сибирской магистрали нецелесообразным. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, причиной отказа от проекта стала его высокая стоимость. Затраты на строительство участков Северо-Сибирской магистрали от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР оценили в 50 трлн рублей, в первую очередь из-за сложных геологических условий.

Проект, в частности, предусматривал строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского, однако работы так и не начались.

«Создание Севсиба предполагало строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск протяженностью около 2 тыс. км. Проект, в частности, был включен в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года», — отмечается в публикации.

24 октября стало известно, что в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа планируется проложить два новых железнодорожных коридора в КНР. Первым как раз должен стать Севсиб. Второй коридор проложат через Туву, захватив перспективную линию Курагино — Кызыл, доведут до Монголии, а оттуда — до Урумчи.

5 октября президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 1 марта 2024 года.

