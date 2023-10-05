Путин поручил рассмотреть вопрос строительства новой железнодорожной магистрали

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщается на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в перечне поручений по итогам совещания президента с членами правительства.

Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 1 марта следующего года. Ответственными за проект назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и глава Российской академии наук Геннадий Красников.

До этого Белозеров заявил, что строительство большинства из запланированных в России высокоскоростных железнодорожных магистралей будет закончено к 2043 году.

Ранее сообщалось, что в Молдавии модернизируют железную дорогу для наращивания товарооборота с Киевом.