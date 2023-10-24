Из Сибири в Китай построят две железные дороги

В рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа планируется проложить два новых железнодорожных коридора в КНР. Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте правительства.

На первом этапе власти захотели создать Северо-Сибирскую железнодорожную магистраль (Севсиб). Она пройдет от Нижневартовска (ХМАО) до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай).

Второй коридор проложат через Туву, захватив перспективную линию Курагино — Кызыл. Далее железная дорога должна пройти по территории Монголии. Маршрут второго коридора на западе подразумевает строительство линии от Арс-Сури через монгольский город Кобдо (Ховд) и китайский город Такешкен (Такэшэкэнь) до Урумчи.

5 октября президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 1 марта 2024 года.

Ранее Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай.