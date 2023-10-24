Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из Сибири в Китай построят две железные дороги

В рамках Стратегии развития Сибири будут построены две железные дороги в Китай

close
100%
Игорь Агеенко/РИА Новости

В рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа планируется проложить два новых железнодорожных коридора в КНР. Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте правительства.

На первом этапе власти захотели создать Северо-Сибирскую железнодорожную магистраль (Севсиб). Она пройдет от Нижневартовска (ХМАО) до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай).

Второй коридор проложат через Туву, захватив перспективную линию Курагино — Кызыл. Далее железная дорога должна пройти по территории Монголии. Маршрут второго коридора на западе подразумевает строительство линии от Арс-Сури через монгольский город Кобдо (Ховд) и китайский город Такешкен (Такэшэкэнь) до Урумчи.

5 октября президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 1 марта 2024 года.

Ранее Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий