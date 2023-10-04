В Молдавии модернизируют железную дорогу для наращивания товарооборота с Киевом

Молдавия намерена модернизировать 446 км железной дороги, которая пересекает республику с севера на юг и соединяет западные регионы Украины с Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Ради ремонта путей, молдавское правительство одобрило обращение за кредитом к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму €23 млн.

«Железнодорожный коридор Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары будет восстановлен при поддержке ЕБРР», — уточнили в кабмине.

Средства республике выделят на 15 лет под 0,5% годовых. За эти деньги заменят шпалы, рельсы и балласт на опасных участках, что значительно повысит безопасность и скорость перевозок.

До этого министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну пояснил, что правительство готово оказать Киеву максимальное содействие для вывоза зерна.

4 октября в Молдавии правительственная комиссия внесла поправки в избирательный кодекс, чтобы не допустить к выборам сторонников оппозиционера Илана Шора.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.