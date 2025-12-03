Рубио: США не могли бы вечно финансировать Украину

Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты не могли бы вечно финансировать Украину.

«У некоторых людей было мнение, что нашим подходом должно оставаться безграничное финансирование Украины, сколько потребуется для войны. Это нереалистично», — поделился Рубио.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы покупают у Вашингтона оружие НАТО по полной стоимости для его передачи Украине.

Также телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты ее инфраструктуры.

23 ноября журнал Military Watch Magazine сообщил, что Вооруженные силы Украины теряют средства противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.